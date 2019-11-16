Вучич не берег себя и не слушал врачей

Министр обороны Сербии Александр Вулин прокомментировал новости о госпитализации президента страны. По его словам, работая на благо родины, Александр Вучич не бережет себя, не слушает врачей, но "все будет хорошо". Глава военного ведомства также предположил, что сербский лидер продолжит трудиться раньше, чем ему разрешат.

Ранее стало известно, что 49-летний Александр Вучич попал в больницу из-за кардиоваскулярных проблем. Официальных данных о его состоянии нет, но источник ТАСС сообщил, что "он чувствует себя нормально, опасности нет".