Лионель Месси поругался с тренером сборной Бразилии Тите

В концовке товарищеского матча между сборными Бразилии и Аргентины, который состоялся в Саудовской Аравии, произошла словесная перепалка между главной звездой аргентинцев Лионелем Месси и главным тренером пентакампеонов Тите. О ней рассказал сам наставник желто-зеленых.

"Я пожаловался на Месси судье, потому что посчитал, что тот заслуживал желтой карточки. Тогда аргентинец сказал мне заткнуться. Я ему ответил в том же духе. Больше мне нечего добавить", – цитирует Тите Goal.com.

Thiago Silva pistola com Messi:



"Um dos caras mais admirados do futebol mandar um treinador calar a boca, por mais que você tenha rivalidade, a educação tem que estar em primeiro lugar"



Leia a entrevista indignada de Thiago Silva https://t.co/HYj6xR7Www pic.twitter.com/64xfc4LE75 — globoesportecom (@globoesportecom) November 16, 2019

Напомним, что Месси стал автором победного гола в ворота бразильской сборной. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Аргентины.