Похороны Анастасии Ещенко: закрытый гроб и много слез

В станице Старовеличковской в Краснодарском крае простились с 24-летней аспиранткой Санкт-Петербургского государственного университета Анастасией Ещенко. В ночь на 8 ноября ее застрелил ее сожитель — 63-летный доцент СПбГУ Олег Соколов. Затем он расчленил тело девушки и частично успел утопить в реке Мойке рядом с домом.

На поминальную службу по Анастасии Ещенко в Свято-Троицком храме станицы Старовеличковская пришли сотни людей. Всех желающих храм вместить не смог, люди стояли во дворе.

Похоронили ее на одном из местных кладбищ в присутствии только родственников и близких ее семьи. Анастасию Ещенко отпевали и хоронили в закрытом гробу, сообщили "Интерфаксу" в администрации района. Речей никто не произносил, все присутствовавшие плакали.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал Олега Соколова, который признал вину в убийстве аспирантки. По версии следствия, Ещенко была убита из мелкокалиберного обреза.