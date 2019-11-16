Резцова, Миронова и Воронина отобрались на этапы Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб женской сборной России практически определился с составом команды на первые этапы Кубка мира по биатлону, которые пройдут в ноябре-декабре 2019 года. По итогам контрольных гонок в Тюмени в него попали Кристина Резцова, Светлана Миронова и Тамара Воронина.

Все три спортсменки набрали необходимое количество баллов, чтобы соответствовать критерию отбора. Свободными остаются еще две вакансии. С ними тренеры определятся позднее. Напомним, что в двух спринтах на 7,5 км победу одержала Светлана Миронова.

Также известно, что в первых стартах Кубка мира примут участие Екатерина Юрлова-Перхт, отобравшаяся в состав сборной России по итогам прошлого сезона, и Виктория Сливко, победившая в общем зачете Кубка IBU-2019.