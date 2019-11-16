Слуцкий ответил Помпео по Голанам и Крыму

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает. что слова госсекретаря США Майка Помпео о разных обстоятельствах при воссоединении Крыма с РФ и признанием оккупированных Голанских высот территорией Израиля — яркий пример двойных стандартов.

"Заявление Помпео — пример избирательных подходов к международному праву", - заявил Слуцкий в субботу "Интерфаксу".

По мнению Слуцкого, "политическая слепота" используется странами Запада для изменения мирового порядка. Все это, уверен депутат, имеет целью установление американской гегемонии.

Признание американцами суверенитета Израиля над захваченными Голанскими высотами нарушают решения Совбеза ООН. Крым же добровольно воссоединился с Россией, подчеркнул Слуцкий.

"Это был осознанный выбор крымчан на фоне антиконституционного и кровавого переворота на Украине", — заявил глава комитета.