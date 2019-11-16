Новости Политика

Все видео этой рубрики
16 ноября 201913:30

Слуцкий ответил Помпео по Голанам и Крыму

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает. что слова госсекретаря США Майка Помпео о разных обстоятельствах при воссоединении Крыма с РФ и признанием оккупированных Голанских высот территорией Израиля — яркий пример двойных стандартов.

"Заявление Помпео — пример избирательных подходов к международному праву", - заявил Слуцкий в субботу "Интерфаксу".

По мнению Слуцкого, "политическая слепота" используется странами Запада для изменения мирового порядка. Все это, уверен депутат, имеет целью установление американской гегемонии.

Признание американцами суверенитета Израиля над захваченными Голанскими высотами нарушают решения Совбеза ООН. Крым же добровольно воссоединился с Россией, подчеркнул Слуцкий.

"Это был осознанный выбор крымчан на фоне антиконституционного и кровавого переворота на Украине", — заявил глава комитета.

Сейчас

13:17

Похороны Анастасии Ещенко: закрытый гроб и много слез

10:59

Скончался лидер "Новой России" и эксперт "60 минут" Никита Исаев

10:35

Сербский президент Вучич попал в кардиологию

02:14

В жилом доме под Тулой вспыхнул пожар

23:56

Американский пограничник ранил россиянина

22:20

Россиянин Бурков арестован судом в США

21:26

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Кончину Исаева подтвердил его пресс-секретарь

Кончину Исаева подтвердил его пресс-секретарь

1 час назад
Российские "Тигры" и турецкие "Ежи" проинспектировали обстановку в Сирии

Российские "Тигры" и турецкие "Ежи" проинспектировали обстановку в Сирии

22 минуты назад
Вучич не берег себя и не слушал врачей

Вучич не берег себя и не слушал врачей

44 минуты назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в субботу"

Завтра, 17 ноября

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

18 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Похороны Анастасии Ещенко: закрытый гроб и много слез

Похороны Анастасии Ещенко: закрытый гроб и много слез

5 минут назад
Американские военные опробовали российский "летающий" танк

Американские военные опробовали российский "летающий" танк

38 минут назад
Опубликованы кадры с места крушения флотского истребителя МиГ-29К на Гоа

Опубликованы кадры с места крушения флотского истребителя МиГ-29К на Гоа

1 час назад
Россияне стали меньше покупать обычные сигареты

Россияне стали меньше покупать обычные сигареты

1 час назад
Россиянин, раненный американским пограничником, стабилен

Россиянин, раненный американским пограничником, стабилен

2 часа назад
В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

11 часов назад
Новые власти Боливии морят голодом сторонников Моралеса

Новые власти Боливии морят голодом сторонников Моралеса

4 часа назад
Активы компании Олега Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций

Активы компании Олега Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций

12 часов назад
Россия готова помочь Венеции, пострадавшей от наводнения

Россия готова помочь Венеции, пострадавшей от наводнения

5 часов назад
"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

16 часов назад
Симфонический оркестр имени Симона Боливара выступит в "Зарядье"

Симфонический оркестр имени Симона Боливара выступит в "Зарядье"

23 часа назад
5 декабря выйдет фильм "Ржев". Появился первый трейлер

5 декабря выйдет фильм "Ржев". Появился первый трейлер

14.11.2019 10:00
Прямой эфир "России 1". Смотрите ТВ онлайн

Прямой эфир "России 1". Смотрите ТВ онлайн

13.11.2019 16:29
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

13.11.2019 11:00
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Резцова, Миронова и Воронина отобрались на этапы Кубка мира по биатлону

Резцова, Миронова и Воронина отобрались на этапы Кубка мира по биатлону

15 минут назад
Массовое ДТП из-за гололеда произошло на скоростной трассе в Корее. Видео

Массовое ДТП из-за гололеда произошло на скоростной трассе в Корее. Видео

21 минута назад
Лионель Месси поругался с тренером сборной Бразилии Тите

Лионель Месси поругался с тренером сборной Бразилии Тите

43 минуты назад
Техновидение. Робот от "Яндекса" и диагноз от Google

Техновидение. Робот от "Яндекса" и диагноз от Google

51 минута назад
Еженедельная программа Вести.net от 16 ноября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 16 ноября 2019 года

59 минут назад
Путин и Медведев поздравили Боровика с 90-летием

Путин и Медведев поздравили Боровика с 90-летием

1 час назад
Обзор Samsung Galaxy Fold: будущее не для всех

Обзор Samsung Galaxy Fold: будущее не для всех

1 час назад
Foreign Policy сообщил о финансовых требованиях США к Южной Корее и Японии

Foreign Policy сообщил о финансовых требованиях США к Южной Корее и Японии

1 час назад
Два рассвета, вино на завтрак, аэробика: исторический и странный полет

Два рассвета, вино на завтрак, аэробика: исторический и странный полет

1 час назад
Момент подрыва банкомата в Подмосковье попал на видео

Момент подрыва банкомата в Подмосковье попал на видео

2 часа назад
Корабли Балтфлота зашли в Тартус

Корабли Балтфлота зашли в Тартус

2 часа назад
Матвиенко: санкции против Кубы - грубейшее нарушение международного права

Матвиенко: санкции против Кубы - грубейшее нарушение международного права

2 часа назад
Гильерме выйдет в стартовом составе сборной России против Бельгии

Гильерме выйдет в стартовом составе сборной России против Бельгии

2 часа назад
МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины

МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины

3 часа назад
Смертельно больной ученый стремится стать киборгом

Смертельно больной ученый стремится стать киборгом

3 часа назад
Пуля в конверте: тренеру "Интера" Конте предоставят охрану

Пуля в конверте: тренеру "Интера" Конте предоставят охрану

3 часа назад
Погибшего при стрельбе в колледже студента похоронили в родном селе

Погибшего при стрельбе в колледже студента похоронили в родном селе

3 часа назад
На Алтае в тридцатиградусный мороз загорелся пассажирский автобус

На Алтае в тридцатиградусный мороз загорелся пассажирский автобус

3 часа назад
Тысячи жителей ЛНР остались без воды

Тысячи жителей ЛНР остались без воды

4 часа назад
Белый дом: новый раунд слушаний по импичменту Трампу - пустая трата времени

Белый дом: новый раунд слушаний по импичменту Трампу - пустая трата времени

4 часа назад
Предтеча "Калибра": рассекречены документы о первой в СССР крылатой ракете

Предтеча "Калибра": рассекречены документы о первой в СССР крылатой ракете

4 часа назад
Как взять кредит и не набрать проблем: советы коллекторов

Как взять кредит и не набрать проблем: советы коллекторов

5 часов назад
Ким Чен Ын рассказал, почему армия КНДР непобедима

Ким Чен Ын рассказал, почему армия КНДР непобедима

6 часов назад
Гендиректор ЧОПа арестован на два месяца после стрельбы в колледже в Благовещенске

Гендиректор ЧОПа арестован на два месяца после стрельбы в колледже в Благовещенске

6 часов назад
Бюджетный кроссовер Volkswagen Tarek: его скоро начнут выпускать в России

Бюджетный кроссовер Volkswagen Tarek: его скоро начнут выпускать в России

17 часов назад
Водительские права Брежнева продали по цене хорошей иномарки

Водительские права Брежнева продали по цене хорошей иномарки

19 часов назад
Lenovo показала складывающийся пополам "планшетобук"

Lenovo показала складывающийся пополам "планшетобук"

19 часов назад
Плод "коллабы": крутые автомобили, созданные "на двоих"

Плод "коллабы": крутые автомобили, созданные "на двоих"

15.11.2019 13:30
Необычный случай глаукомы удивил врачей

Необычный случай глаукомы удивил врачей

15.11.2019 11:15

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку