Редчайший трехрогий олень попал в объектив фотографа-любителя

Редчайшего трехрогого оленя удалось снять на камеру фотографу-любителю из США.

Как сообщает газета The Washington Post, житель штата Мичиган, 75-летний пенсионер Стивен Линдберг увидел оленя в лесу во время прогулки со своей собакой. Он давно коллекционирует фотографии диких животных, поэтому обрадовался возможности запечатлеть что-то новое.

Линдберг сделал несколько десятков снимков оленя, чтобы потом выбрать наиболее удачные, но только дома заметил уникальность животного. Когда пенсионер перебросил фотографии в компьютер и рассмотрел снимки, он понял, что у оленя не два рога, как обычно, а три.

Ветеринар Стив Эдвардс, комментируя этот случай, заявил изданию, что вероятность встретить такого оленя составляет "один на миллион", другие специалисты считают, что она еще меньше.

Ранее в ноябре специалисты из коллаборации по охране природы Global Wildlife Conservation (GWC) совместно с учеными из Южного института экологии Вьетнама и Института зоологии и дикой природы Ассоциации Лейбница сообщили о "воскрешении" вида животных, которых исследователи считали исчезнувшими.

Заново открытый вид носит название вьетнамский оленек, или канчиль (Tragulus versicolor). Внешне они представляют собой странную помесь мыши и оленя (кстати, вид так и называют – вьетнамская мышь-олень). Впервые этот вид был обнаружен во Вьетнаме более века назад, с 1990 года эти существа считались "пропавшими без вести".