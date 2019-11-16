Бессмертный хочет превратить ДНР и ЛНР в "дикое поле"

ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле", считает бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный. Об этом бывший дипломат заявил украинскому каналу "Обозреватель".

Заморозка конфликта невозможна, и альтернатива нынешней ситуации на востоке Украины только одна – "дикое поле", считает он. Для достижения позитивного для себя результата Киев должен первым делом предложить программу отселения "всем, кто является патриотами", забрать их с этой территории, а отношения с теми, кто остался там, установить через страну-поручителя.

"Условно говоря, разработать программу "уголь за продукты питания". И надо понимать – это дело на десятки лет", – говорит Бессмертный.

Обещания некоторых украинских политиков завершить конфликт "за две недели" или "за полгода", по его мнению, говорят, что "человек или не в здравом уме, или не понимает, с чем имеет дело".

"Включена машина, которая будет кровоточить. Просто надо это понять. Нам надо учиться с этим жить, это принять, выстроить систему работы и заняться обустройством нашей жизни", — говорит Бессмертный.

Пост представителя Украины в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Бессмертный занял 9 июля этого года, сменив Александра Моцыка. Уже в августе президент Украины Владимир Зеленский освободил Бессмертного от исполнения этих обязанностей. В 2015-2016 году Бессмертный также представлял Киев в политподгруппе на переговорах в Минске.