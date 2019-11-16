Стала известна причина смерти Никиты Исаева

Лидер общественно-политического движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер минувшей ночью в поезде после остановки сердца, сообщает "Пятый канал". Рядом с Исаевым находилась его помощница Алина Жестовская.

Как рассказал депутат Госдумы, член президиума центрального совета "Справедливой России" Олег Шеин, у Исаева всегда было огромное количество планов, энергия, его отличали огромная целеустремленность и очень высокая степень осмысленности того, что он делал.

Так, 1 декабря Исаев и Шеин планировали принять участие в митинге в защиту Рыбинского водохранилища в Череповце.

"Я, честно, не поверил сегодня, когда прочитал новости. Мне до сих пор в это поверить очень сложно", — признался Шеин, говоря о кончине Исаева.

Депутат отметил, что это большая утрата не только для родных и друзей Исаева, но и для всего общества. "Потому что Исаев со свойственной ему огромной энергетикой старался помогать людям, ездил по России, выезжал в самые подчас глухие места, поднимал очень грамотно и очень четко экологические, социальные проблемы", — приводит слова Шеина РИА Новости.

Никита Исаев умер в поезде, который следовал из Тамбова в Москву. Поездная бригада вызвала скорую на ближайшую станцию Узуново, однако медики смогли лишь констатировать смерть пассажира.