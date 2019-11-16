ЕС должен меньше зависеть от НАТО, считает Макрон

Эммануэль Макрон хочет сделать Евросоюз более независимым от НАТО, сообщает издание Die Welt со ссылкой на источники в Брюсселе. По их данным, Макрон обеспокоен судьбой европейских государств, которые не входят в Североатлантический альянс. Он предполагает, что в случае нападения те не смогут защититься сами и не получат помощи от стран НАТО, особенно, если на оказание поддержки наложат вето США.

Французский президент предлагает усилить договор о Европейском союзе, чтобы обязать всех его участников оказывать военную поддержку друг другу, передает телеканал "Россия 24". "Франция также обеспокоена тем, что европейцы не могут обеспечить собственную безопасность в случае необходимости", — сказал европейский дипломат, знакомый с текущими переговорами.

Ранее Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Нынешнее состояние Североатлантического альянса французский президент охарактеризовал как "смерть мозга". С этим диагнозом от Эммануэля Макрона согласился и президент Австрии Александр ван дер Беллен.