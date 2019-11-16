Парижская полиция применила газ против "желтых жилетов"

Во Франции вновь митингуют "желтые жилеты". Это 53-й общенациональный день протеста движения. В Париже манифестанты собрались на площади Италии и в районе метро Порт-де-Шанперре. Начались стычки с полицией. Для наведения порядка правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

По последним данным префектуры полиции, в ходе протестов задержаны 33 человека, выписано пять штрафов, стражи правопорядка досмотрели более 1200 человек.

"Желтые жилеты" проводят акции не только в столице, но и в таких крупных городах Франции, как Бордо, Лилль, Лион, Марсель, Нант и Тулуза, пишет ТАСС.

Месяц назад "желтые жилеты" при поддержке активистов экологических организаций в ходе своей акции захватили торговый центр на юге Парижа.