Машина сбила пешеходов с ребенком на территории больницы в Лянторе. Видео

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей наезд на пешеходов. Как утверждают СМИ, инцидента произошел в минувший четверг, 14 ноября, на территории больницы в Лянторе — городе в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

По неустановленной причине водитель внедорожника не заметил пешеходов и сбил их. Двое взрослых, один из которых держал на руках ребенка, оказались на земле.

Сообщается, что среди пострадавших в результате ДТП – трехмесячный ребенок, которому оказали помощь в той самой больнице, где произошла авария.

Характер и степень тяжести травм, полученных участниками инцидента, не уточняется.