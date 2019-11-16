Российские керлингисты уступили итальянцам на старте чемпионата Европы

Мужская сборная России по керлингу провела свой первый матч на групповом этапе чемпионата Европы против команды Италии, который проходит в шведском Хельсингборге. Россияне не сумели одолеть соперника, уступив со счетом 6:8.

В составе сборной России выступили скип Сергей Глухов, вице-скип Алексей Тимофеев, Антон Калалб и Алексей Тузов.

В следующем туре россияне сыграют с представителями Дании. Встреча между ними состоится 16 ноября в 22:00 по московскому времени.