Лихач протаранил полицейскую машину в Орле. Видео

Регистратор очевидца запечатлел момент аварии с участием служебного автомобиля полиции, произошедшей вечером в минувшую пятницу, 15 ноября, на улице Комсомольской в Орле.

Водитель отечественной легковушки попытался устроить "шашки" на дороге. Во время очередного резкого перестроения он не справился с управлением.

"Девятку" занесло, и она вылетела на полосу встречного движения, где протаранила патрульный Ford ДПС.

Пострадали ли кто-то из участников ДТП – пока не сообщается.