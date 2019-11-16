Провокационные обстрелы у Петровского: ДНР пожаловалась на ВСУ

Представители Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Так, в субботу участок разведения сил у поселка Петровское подвергся обстрелу дважды за утро. В ДНР уверены, что ВСУ нарушают условия Минских соглашений с целью провокации. С 10 ноября зафиксировано семь обстрелов, из которых четыре — в пределах участка разведения, пишет РИА Новости.

Такие действия украинских военнослужащих, отметили в ДНР, угрожают жизни саперов, работающих в Петровском.

Стороны конфликта на востоке Украины начали отвод техники и личного состава 9 ноября этого года.