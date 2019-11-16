Арестованы счета Карины Цуркан, работавшей в "Интер РАО"

Лефортовский районный суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета и денежные средства, принадлежащие бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, которую обвиняют в шпионаже.

Пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко уточнила, что арестованные деньги были изъяты в доме, где проживает Цуркан, а также в индивидуальных банковских сейфах, которые она арендовала. Под арест попали 6 миллионов 160 тысяч 865 долларов, 529 тысяч 155 евро и 19 миллионов 625 тысяч рублей — в общей сложности порядка 451 миллиона в рублевом эквиваленте. Соответствующее постановление Лефортовский суд вынес 30 октября.

Ранее этот же суд наложил обеспечительный арест на три банковских счета Цуркан, где находятся более 500 миллионов рублей. Таким образом в рамках уголовного дела о шпионаже в отношении Цуркан арестовано около 1 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

По версии следствия, в августе 2014 года Карина Цуркан стала агентом одной из молдавских спецслужб. В 2015 году она передала спецслужбе электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В этой связи ее обвинили в шпионаже. Своей вины Цуркан не признает. Она утверждает, что таким образом ее пытались сместить ее с должности из-за "принципиальной неподкупности", а документа, который она якобы передала, она никогда не видела.

По данным из дипломатических источников, Цуркан ранее отказалась от гражданства Молдавии и получила румынский паспорт. Она сама сообщала, что имеет российское гражданство. Сейчас Цуркан находится в СИЗО "Лефортово", срок ее ареста истекает в середине декабря.