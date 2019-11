Форвард "Зенита" Азмун претендует на титул игрока года в Азии

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун вошел в число кандидатов на титул футболиста года в Азии. Претендовать на почетное звание также будут кореец Сон Хын Мин из "Тоттенхэма" и японец Макото Хасебе, выступающий за "Айнтрахт".

В 2019 году Азмун в 37 играх за "Зенит" 21 раз поразил ворота соперников. В составе иранской сборной он провел десять матчей, забив в них восемь голов.

Nominees for AFC Asian International Player of the Year



🇮🇷 Sardar Azmoun

🇯🇵 Makoto Hasebe

🇰🇷 Son Heung-min#AFCAwards2019 pic.twitter.com/7tfY7ck7Z0