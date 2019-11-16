Денежные претензии: Япония отказала Штатам

США требовали у Японии в пять раз увеличить расходы Токио на содержание американского воинского контингента на территории Страны восходящего солнца. Об этом пишет Kyodo News со ссылкой на источники в правительственных кругах Японии.

В июле это требование передал японскому правительству в ходе своего визита в эту страну тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Сообщается, что в Токио на это требование Вашингтона ответили отказом.

В проекте бюджета Японии на фискальный 2019 год на содержание американских военных было отведено порядка 197,4 миллиарда иен (1,8 миллиарда долларов США). Если бы Япония согласилась на требование Вашингтона, ей пришлось бы платить ежегодно более 980 миллиардов иен.

Болтон летом заявил японской стороне, что США хотят откровенно обсудить с Токио будущую структуру разделения расходов, и что Вашингтон попросит о пятикратном увеличении расходов и другого своего ключевого союзника в Азии — Южную Корею. В ответ представители японского правительства заявили Болтону, что Япония и так несет самую высокую среди всех союзников США нагрузку по содержанию американских сил.

По оценке американского Госдепартамента от 2004 года, в 2002 году Япония оплачивала 74,5 процента расходов на содержание сил США на своей территории, тогда как, например, для Южной Кореи и Германии этот показатель составлял соответственно 40 и 32,6 процента. С тех пор, пишет Kyodo, США не сообщали о каких-либо изменениях в структуре разделения расходов.

Нынешнее пятилетнее соглашение, действующее по 2020 фискальный год, истекает в конце марта 2021-го. Ожидается, что активная фаза переговоров о соглашении на следующий период начнется в районе весны следующего года.