Москва не увязывает передачу Киеву кораблей провокаторов с нормандским саммитом

Россия не увязывают передачу Украине кораблей, задержанных в результате прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, с предстоящим саммитом в нормандском формате, заявили в субботу в МИД РФ.

Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на информированные источники, что якобы принято "принципиальное решение вернуть эти суда", и сейчас стороны пытаются согласовать дату и точное время передачи кораблей. Саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря.

Со своей стороны, источник в российском внешнеполитическом ведомстве указал, что корабли могут быть возвращены, однако "под гарантии сохранности" — чтобы их можно было использовать в качестве вещественных доказательств, пишет "Интерфакс".

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года: тогда российские пограничники задержали три украинских военных корабля, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. На них находились 24 украинца, в том числе двое сотрудников СБУ. Всем им в РФ было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.

Украины в апреле этого года обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя освободить украинских моряков и суда, а также принять меры в отношении РФ. Российская сторона в слушаниях не участвовала, так как, по мнению МИД РФ, этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента.

Украинские моряки с задержанных судов вернулись на родину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами. В начале ноября МИД Украины направил России ноту с требованием указать место и время, когда украинская сторона может забрать свои корабли.