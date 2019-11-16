Очевидец снял на видео горящий МиГ-29К незадолго до падения

В Сети опубликованы кадры, сделанный случайным очевидцем, снявшим на камеру своего смартфона многоцелевой истребитель МиГ-29К индийских ВМС, разбившийся в субботу, 16 ноября, на Гоа.

На записи видно, что на борту воздушного судна произошел пожар. Как сообщалось ранее, огонь появился после того, как в двигатель самолета попала птица.

Через некоторое время после того, как были снята эта запись, истребитель рухнул на землю.

Оба пилота благополучного катапультировались и не пострадали. На земле обошлось без жертв и разрушений.