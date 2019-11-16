Российских специалистов попросили помочь в реставрации собора Парижской Богоматери

Франция обратилась к России за помощью в восстановлении Нотр-Дам де Пари, рассказала журналистам в ходе рабочего визита в Ханты-Мансийский автономный округ посол Пятой республики в РФ Сильви Берманн. По ее словам, российских экспертов, которые помогут восстановить собор Парижской Богоматери, пригласили во Францию официально и очень благодарны им за помощь.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, в ее регионе также есть специалисты, которые смогут помочь в восстановлении храма в Париже, передает ТАСС. В частности, отметила губернатор, среди югорчан есть талантливые люди в работе с деревом.

Ранее в ходе рабочего визита в Саратовскую область Берманн сообщила, что Франции может понадобиться экспертная помощь России при восстановлении собора Парижской Богоматери. По ее словам, первый этап в восстановлении собора — консолидация самой структуры, ответственной за реставрацию собора.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на Санкт-Петербургском международном культурном форуме уточнял в беседе с журналистами, что решение о возможном участии нашей страны в восстановлении собора Парижской Богоматери будет принято в январе, и что до Нового года в Москве рассчитывают получить от Франции соответствующий официальный запрос.



Тем временем, французские СМИ пишут об остром конфликте между генералом Жаном-Луи Жоржеленом, которому президент Франции поручил курировать восстановление собора Нотр-Дам после апрельского пожара, и главного архитектора объекта Филиппа Вильнева. По сообщениям французских СМИ, они разошлись во мнениях относительно реконструкции сгоревшего шпиля собора.

Как и французский президент Эмманюэль Макрон, Жоржелен — сторонник "некоторой модернизации" стиля шпиля. Филипп Вильнев считает необходимым его аутентичное восстановление.

По мнению генерала Жоржелена, основные вопросы о характере реконструкции собора, в том числе его шпиля, будут решены в начале 2021 года. Он надеется, что к тому времени "вся эта шумиха" по поводу того, как именно реконструировать Нотр-Дам, стихнет.