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16 ноября 201915:47

Россиянка Фаткулина взяла золото на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

EPA

На стартовом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Минске, завершились выступления у женщин на дистанции 500 метров. Лучший результат дня показала россиянка Ольга Фаткулина, преодолевшая пятисотку за 37,920 секунды.

Еще одна представительница России Дарья Хачанова заняла второе место (37,944). Третьей оказалась японка Нао Кодайра (38,172). Россиянка Ангелина Голикова стала седьмой (38,528).

Этап Кубка мира по конькобежному спорту в Минске завершится 17 ноября.

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