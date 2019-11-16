Александр Самарин: были грубые ошибки, но сумел отобраться в финал Гран-при

Российский фигурист Александр Самарин, победивший на пятом этапе серии Гран-при в Москве, заявил, что рад получить путевку в финальные соревнования. Тем не менее 21-летний спортсмен признал, что совершил грубые ошибки во время выступлений на турнире.

"Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. У меня были ошибки, даже грубые. Надо будет работать. Но я рад, что получилось отобраться в финал", – цитирует Самарина ТАСС.

Напомним, что на этапе Гран-при в Москве на соревнованиях у мужчин российские фигуристы заняли весь пьедестал.