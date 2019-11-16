Самолет совершил жесткую посадку под Питером

Во Всеволожском районе Ленинградской области совершил экстренную посадку частный самолет. Жесткая посадка произошла близ деревни Мяглово.

По сообщению пресс-службы областного управления МЧС, сообщение об этом поступило в ведомство около 13:30. К месту посадки выезжали пожарные подразделения, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, никто не пострадал. По сообщениям СМИ, причиной аварийной посадки был отказ двигателя.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, самолет принадлежит частному лицу и выполнял учебный полет. Один из двигателей самолета отказал, он сел, жертв и разрушений нет, рассказал источник.