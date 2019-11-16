Евролига. Баскетболист ЦСКА Джеймс стал лучшим игроком тура

Пресс-служба баскетбольной Евролиги признала защитника московского ЦСКА Майка Джеймса лучшим игроком прошедшего тура. В домашнем матче против турецкого "Фенербахче" 29-летний американец набрал 31 очко.

Напомним, что ЦСКА в восьмом туре одержал победу над турками со счетом 88:70 и вышел на второе место в турнирной таблице Евролиги.

Отметим, что Джеймс уже признавался лучшим игроком в нынешнем сезоне. Произошло это в первом туре.