Новости Спорт

Все видео этой рубрики
16 ноября 201916:40

Евролига. Баскетболист ЦСКА Джеймс стал лучшим игроком тура

Twitter / CSKA Moscow

Пресс-служба баскетбольной Евролиги признала защитника московского ЦСКА Майка Джеймса лучшим игроком прошедшего тура. В домашнем матче против турецкого "Фенербахче" 29-летний американец набрал 31 очко.

Напомним, что ЦСКА в восьмом туре одержал победу над турками со счетом 88:70 и вышел на второе место в турнирной таблице Евролиги.

Отметим, что Джеймс уже признавался лучшим игроком в нынешнем сезоне. Произошло это в первом туре.

Сейчас

16:22

Семья банкира Гриценко сообщила о его похищении

15:22

Следком прокомментировал смерть Никиты Исаева

14:47

Арестованы счета Карины Цуркан, работавшей в "Интер РАО"

14:09

Парижская полиция применила газ против "желтых жилетов"

13:17

Похороны Анастасии Ещенко: закрытый гроб и много слез

10:59

Скончался лидер "Новой России" и эксперт "60 минут" Никита Исаев

10:35

Сербский президент Вучич попал в кардиологию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Следком прокомментировал смерть Никиты Исаева

Следком прокомментировал смерть Никиты Исаева

1 час назад
Самолет совершил жесткую посадку под Питером

Самолет совершил жесткую посадку под Питером

14 минут назад
Забрали на глазах у ребенка: семья банкира Гриценко сообщила о его похищении

Забрали на глазах у ребенка: семья банкира Гриценко сообщила о его похищении

21 минута назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в субботу"

Завтра, 17 ноября

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

18 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Провокационные обстрелы у Петровского: ДНР пожаловалась на ВСУ

Провокационные обстрелы у Петровского: ДНР пожаловалась на ВСУ

1 час назад
Денежные претензии: Япония отказала Штатам

Денежные претензии: Япония отказала Штатам

57 минут назад
Трампа обвинили в манипулировании. Стоуну грозит 50 лет

Трампа обвинили в манипулировании. Стоуну грозит 50 лет

2 часа назад
Россияне стали меньше покупать обычные сигареты

Россияне стали меньше покупать обычные сигареты

5 часов назад
Очевидец снял на видео горящий МиГ-29К незадолго до падения

Очевидец снял на видео горящий МиГ-29К незадолго до падения

1 час назад
Россиянин, раненный американским пограничником, стабилен

Россиянин, раненный американским пограничником, стабилен

5 часов назад
Арестованы счета Карины Цуркан, работавшей в "Интер РАО"

Арестованы счета Карины Цуркан, работавшей в "Интер РАО"

1 час назад
В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

14 часов назад
Привязал к стулу, угрожал утюгом: до Ещенко Соколов встречался с другой студенткой

Привязал к стулу, угрожал утюгом: до Ещенко Соколов встречался с другой студенткой

1 час назад
Советник Вучича рассказала о его состоянии

Советник Вучича рассказала о его состоянии

1 час назад
"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

19 часов назад
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

13.11.2019 11:00
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Москва не увязывает передачу Киеву кораблей провокаторов с нормандским саммитом

Москва не увязывает передачу Киеву кораблей провокаторов с нормандским саммитом

42 минуты назад
Россиянка Фаткулина взяла золото на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Россиянка Фаткулина взяла золото на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

1 час назад
Зверства эстонских карателей: у дела нет срока давности

Зверства эстонских карателей: у дела нет срока давности

1 час назад
Фигурист Самарин стал победителем этапа Гран-при в Москве

Фигурист Самарин стал победителем этапа Гран-при в Москве

1 час назад
Лихач протаранил полицейскую машину в Орле. Видео

Лихач протаранил полицейскую машину в Орле. Видео

2 часа назад
США не понимают, какого джинна выпускают из бутылки

США не понимают, какого джинна выпускают из бутылки

2 часа назад
Российские керлингисты уступили итальянцам на старте чемпионата Европы

Российские керлингисты уступили итальянцам на старте чемпионата Европы

2 часа назад
Машина сбила пешеходов с ребенком на территории больницы в Лянторе. Видео

Машина сбила пешеходов с ребенком на территории больницы в Лянторе. Видео

2 часа назад
Парижская полиция применила газ против "желтых жилетов"

Парижская полиция применила газ против "желтых жилетов"

2 часа назад
500-летие Гаваны: город-сцена и подарки от России

500-летие Гаваны: город-сцена и подарки от России

2 часа назад
ЕС должен меньше зависеть от НАТО, считает Макрон

ЕС должен меньше зависеть от НАТО, считает Макрон

2 часа назад
Никогда не засиживался в студии: Генриху Боровику – 90

Никогда не засиживался в студии: Генриху Боровику – 90

2 часа назад
Бессмертный хочет превратить ДНР и ЛНР в "дикое поле"

Бессмертный хочет превратить ДНР и ЛНР в "дикое поле"

2 часа назад
Российские эксперты помогут восстановить Нотр-Дам

Российские эксперты помогут восстановить Нотр-Дам

3 часа назад
Редчайший трехрогий олень попал в объектив фотографа-любителя

Редчайший трехрогий олень попал в объектив фотографа-любителя

3 часа назад
Слуцкий ответил Помпео по Голанам и Крыму

Слуцкий ответил Помпео по Голанам и Крыму

3 часа назад
Резцова, Миронова и Воронина отобрались на этапы Кубка мира по биатлону

Резцова, Миронова и Воронина отобрались на этапы Кубка мира по биатлону

3 часа назад
Массовое ДТП из-за гололеда произошло на скоростной трассе в Корее. Видео

Массовое ДТП из-за гололеда произошло на скоростной трассе в Корее. Видео

3 часа назад
Российские "Тигры" и турецкие "Ежи" проинспектировали обстановку в Сирии

Российские "Тигры" и турецкие "Ежи" проинспектировали обстановку в Сирии

3 часа назад
Американские военные опробовали российский "летающий" танк

Американские военные опробовали российский "летающий" танк

3 часа назад
Лионель Месси поругался с тренером сборной Бразилии Тите

Лионель Месси поругался с тренером сборной Бразилии Тите

4 часа назад
Техновидение. Робот от "Яндекса" и диагноз от Google

Техновидение. Робот от "Яндекса" и диагноз от Google

4 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 16 ноября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 16 ноября 2019 года

4 часа назад
Обзор Samsung Galaxy Fold: будущее не для всех

Обзор Samsung Galaxy Fold: будущее не для всех

4 часа назад
Корабли Балтфлота зашли в Тартус

Корабли Балтфлота зашли в Тартус

5 часов назад
МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины

МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины

6 часов назад
Смертельно больной ученый стремится стать киборгом

Смертельно больной ученый стремится стать киборгом

6 часов назад
Бюджетный кроссовер Volkswagen Tarek: его скоро начнут выпускать в России

Бюджетный кроссовер Volkswagen Tarek: его скоро начнут выпускать в России

20 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку