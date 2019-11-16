Самолет снес забор во время жесткой посадки в Ленинградской области. Видео

Камеры наблюдения запечатлели вынужденное приземление легкомоторного самолета, произошедшее после полудня в субботу, 16 ноября, во Всеволожском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, у воздушного судна, взлетевшего для выполнения учебного полета, отказал двигатель. Пилот был вынужден совершить экстренную посадку, в ходе которой он протаранил забор в близлежащем коттеджном поселке.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента никто не пострадал.