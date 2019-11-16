СКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым

Главное следственно управление СК по Санкт-Петербургу проверит жалобу слушателя открытой лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Как молодой человек рассказал главе СКР Александру Бастрыкину, заданный им вопрос о возможном плагиате со стороны Соколова не понравился лектору, и слушателя насильно вывели из аудитории. Пострадавший от насилия пожаловался в полицию, но в правоохранительных органах на нее не отреагировали. Инцидент произошел в марте 2018 года.

Как рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, по поручению главы СКР будет проведена проверка всех жалоб на Соколова за несколько лет.

63-летней историк Олег Соколов арестован по обвинению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Их связывали близкие отношения. Соколов признался в убийстве и попытке избавиться от тела, разрубив его на части и утопив в реке Мойке.