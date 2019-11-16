"Желтым жилетам" запретили митинговать в Париже

Полиция запретила манифестантам движения "желтых жилетов" проводить акцию в Париже. Причиной стали жестокие столкновения с силами правопорядка, из-за чего правоохранителям уже пришлось применить слезоточивый газ.

"Префект полиции потребовал отменить запланированную демонстрацию на площади Италии", — говорится в сообщении префектуры в Twitter.

По данным РИА Новости, днем в субботу, 16 ноября, "желтые жилеты" соорудили на площади Италии несколько баррикад, для чего использовали части строительных ограждений, доски и электросамокаты. После этого баррикады подожгли. Сейчас на месте работают пожарные расчеты.

На площади дежурят наряды полицейского спецназа, которые применяют дымовые шашки и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Они в ответ швыряются в правоохранителей бутылками и мусором. Над площадью висит густой едкий дым. Как сообщил префект парижской полиции Дидье Лальман, в ходе акции протеста уже задержан 61 человек.

В воскресенье, 17 ноября, "желтые жилеты" готовятся отметить первую годовщину протестов во Франции. Организаторы уже объявили, что в Париже и других французских городах пройдут масштабные акции протеста. Однако не все они согласованы с местными властями.