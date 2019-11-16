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16 ноября 201917:13

Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве

EPA

Российская танцевальная пара в составе Виктории Синициной и Никиты Кацалапова добилась победы на пятом этапе серии Гран-при, который проходит в эти дни в Москве. Россияне по итогам ритм-танца и произвольной программы набрали 212,15 балла, став недосягаемыми для соперников.

Второе место на турнире заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (207,64). В тройке лучших нашлось место представителям Испании Саре Уртадо и Кириллу Халявину (185,01).

Напомним, что ранее на турнире в соревнованиях у мужчин сразу три представителя России оказались на пьедестале.

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