Банкир Гриценко может быть не похищен, а задержан

Украинские СМИ сообщили, что банкир Александр Гриценко похищен в Киеве, однако, возможно, это не так. Как передает УНН, могло иметь место задержание. Официальных комментариев касательно случившегося пока нет.

Тем временем, член наблюдательного совета Укрэксимбанка, возглавляемого Гриценко более пяти лет, и советник президента страны Виктория Страхова на своей страничке "Фейсбуке" призвала дождаться заявления от правоохранителей.

О похищении Александр Гриценко на глазах у ребенка ранее сообщала его семья.