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16 ноября 201917:43

Медведев не выступит за сборную России в финальной части Кубка Дэвиса

EPA

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев принял решение отказаться от участия в финальной части Кубка из-за накопившейся усталости. Россиянин неудачно выступил на Итоговом турнире ATP, проиграв все три поединка.

Как информирует "Коммерсант", об отказе Медведева выступать за сборную России сообщил капитан национальной команды Шамиль Тарпищев. Таким образом, россияне в Кубке Дэвиса сыграют без своей первой ракетки.

Напомним, что финальная часть турнира пройдет с 18 по 24 ноября в Испании. За победу в Кубке Дэвиса будут бороться 18 сборных.

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