Экспериментальный беспилотник "Орион" упал недалеко от жилого дома

В поселке Листвянка Рязанской области в субботу разбился беспилотный авиационный комплекс "Орион". Как рассказала глава района Наталья Жуняева, БПЛА упал в 70 метрах от многоквартирного жилого дома. Пострадавших на земле нет, пишет ТАСС.

По факту крушения "Ориона" следователи проводят проверку — технические проблемы у беспилотника начали за некоторое время до падения. По предварительной версии, отказало оборудование.

Разработчик и производитель "Ориона" компания "Кронштадт" пообещала помощь в расследовании. На данный момент беспилотник проходит финальную стадию испытаний перед передачей в распоряжение Минобороны России.

"Орион" способен подниматься на высоту в 7,5 км, неся 200 кг полезной нагрузки.