Гриценко задержан и помещен в ИВС

Украинский банкир, глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко, о похищении которого заявила его семья, на самом деле задержан в рамках расследования уголовного дела. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщила спикер Службы безопасности Украина (СБУ) Елена Гитлянская, Гриценко был задержан сотрудниками СБУ по поручению Генпрокуратуры Украины. "Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было", — написала она в своем Facebook.

Гриценко подозревают в создании преступной организации, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением), а также отмывании средств, приобретенных преступным путем.

Гитлянская добавила, что расследование этого дела ведет Генпрокуратура, и посоветовала за дальнейшими комментариями обращаться туда, передает "Интерфакс".

Ранее в субботу. 16 ноября, родственники Гриценко обратились в правоохранительные органы с заявлением о его похищении. Родственники заявили, что неизвестные люди забрали Гриценко прямо на улице, когда он гулял с ребенком, посадили его в черный автобус и увезли.

Александр Гриценко возглавлял правление "Укрэксимбанка" с августа 2014 года.