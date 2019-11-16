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16 ноября 201918:20

Конькобежка Шихова завоевала серебро на этапе Кубка мира в Минске

EPA

Россиянка Екатерина Шихова финишировала со вторым результатом дня на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в белорусском Минске. 34-летняя спортсменка преодолела дистанцию 1500 метров за 1 минуту 56,864 секунды.

Победу же праздновала представительница Нидерландов Ирен Вюст (1.56,468). Бронзу завоевала американка Бриттани Боу (1.57,253). Россиянки Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина и Наталья Воронина заняли соответственно четвертое, седьмое и 15-е места.

Ранее победу на дистанции 500 метров одержала Ольга Фаткулина. Напомним, что этап Кубка мира в Минске завершится 17 ноября.

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