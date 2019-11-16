Умер легендарный пожарный Виктор Климкин

Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца. Как сообщили ТАСС во Всероссийском добровольном пожарном обществе, в котором Климкин занимал пост зампредседателя, пожарный отдал борьбе с огнем более 40 лет.

Виктор Климкин получил известность, возглавляя штабы по ликвидации самых сложных пожаров в Москве: в Измайловском вернисаже, в издательстве "Пресса" на улице Правды, на Черкизовском рынке.

Среди заслуг Климкина и участие в спасении людей из-под завалов при обрушении Басманного рынка и "Трансвааль-парка".

В ВДПО уход Климкина из жизни назвали невосполнимой утратой для пожарных России и общества.

"Глядя на Климкина, на его закопченное лицо, складывалось ощущение, что он живет на пожарах. Виктор Иванович пользовался огромным авторитетом", — отметили в обществе.