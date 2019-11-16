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Пожар на складах Минобороны Украины 51 минута назад

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16 ноября 201918:47

Взрывы в Балаклее могли произойти из-за ракетного двигателя

Взрывы в Балаклее могли произойти из-за ракетного двигателя

В Генштабе Вооруженных сил Украины назвали предварительные причины взрывов на складе боеприпасов в Балаклее (Харьковская область). 15 ноября на Центральной артиллерийской базе погибли двое саперов, еще пятеро военнослужащих получили ранения, уничтожен один грузовик. В Генштабе заявили, что взрывы могло спровоцировать возгорание двигателя для ракет зенитно-ракетного комплекса "Куб".

По факту взрывов возбуждено уголовное дело по статье о халатном отношении к воинской службе, передает телеканал "Россия 24".

Взрывы на складе в Балаклее прогремели во время утилизации боеприпасов. На место прибыла оперативная группа украинского Генштаба, которая сообщила, что, по предварительным данным, возгорание твердотопливного двигателя для ракет 3М9 ЗРК "Куб" произошло при загрузке остатков боеприпасов и их элементов, подготовленных к уничтожению. Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook, размещенном в субботу.

За последние два года это уже третий подобный инцидент на складах боеприпасов Минобороны Украины в Балаклее. Так, в 2017 году из-за пожара на складе боеприпасов и их детонации в городе были повреждены 392 здания. Из зоны бедствия были эвакуированы около 20 тысяч человек. В мае этого года на складе также произошел пожар во время планового разминирования, напоминает ТАСС.

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