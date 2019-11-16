Мать убитой Анастасии Ещенко увезли с похорон на скорой

В станице Старовеличковской в Краснодарском крае похоронили 24-летнюю аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета Анастасию Ещенко. Мать Анастасии Ещенко с похорон дочери увезли в больницу на скорой.

По словам представителя квартального комитета станицы Евгения Тарасенко, женщина находится в больнице, но насчет реанимации разговора не было, передает РИА Новости.

Анастасию Ещенко отпевали и хоронили в закрытом гробу. На поминальную службу в Свято-Троицком храме станицы Старовеличковская пришли сотни людей. Прощание освещало большое количество журналистов.

Похороны прошли на одном из местных кладбищ в присутствии только родственников и близких ее семьи. Анастасию похоронили рядом с могилами родных.

В ночь на 8 ноября Анастасию Ещенко застрелил в квартире в Санкт-Петербурге ее сожитель — 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов. Затем он расчленил тело девушки и частично успел утопить в реке Мойке рядом с домом.

Соколов признал вину в убийстве аспирантки, 11 ноября суд арестовал его. По версии следствия, Ещенко была убита из мелкокалиберного обреза.