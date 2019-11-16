Стал известен состав сборной России на игру с Бельгией

Тренерский штаб сборной России определился с одиннадцатью футболистами, которые с первых минут появятся на поле стадиона "Газпром-Арена" в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии.

В стартовый состав национальной команды попали вратарь Маринато Гильерме, защитники Георгий Джикия, Андрей Семенов, Сергей Петров, Марио Фернандес, полузащитники Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Алексей Миранчук и нападающий Артем Дзюба.

За бельгийцев выступят Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Томас Вермален, Дедрик Боята, Аксель Витсель, Кевин де Брeйне, Ромелу Лукаку, Эден Азар, Дрис Мертенс, Торган Азар, Тимоти Кастанье.

Матч между сборными России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.