Подробности истории с банкиром: Гриценко задержали, ребенка оставили с консьержкой

Киевский адвокат Денис Галанский рассказал, как задерживали главу правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

Галанский сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, что сотрудники СБУ забрали Гриценко прямо на улице, посадили в микроавтобус, а ребенка, с которым он в тот момент гулял, отвели в подъезд и передали консьержке. Ее попросили отвести ребенка в квартиру, в которой он живет.

Как уточнил адвокат, на тот момент в квартире находился только старший ребенок Гриценко: 15-летний мальчик занимался с учителем музыкой. Никого из взрослых дома не было.

При этом Гриценко официально не был уведомлен о подозрении, добавил Галанский. По его мнению, задерживать человека таким образом можно лишь на месте преступления. На взгляд юриста, задержание было проведено незаконно, в этой связи защита банкира намерена подавать соответствующие жалобы и ходатайства.

"Я считаю, что это незаконное задержание, незаконное лишение свободы. И таким образом, когда он с маленьким ребенком гулял, это особенный цинизм, для запугивания", — приводит слова адвоката РИА Новости.

Ранее в субботу, 16 ноября, семья Гриценко заявила о его похищении, однако позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская разъяснила, что глава правления "Укрэксимбанка" задержан в рамках расследования дела о присвоении и отмывании денег.