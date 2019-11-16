Михалков назвал любовь и сострадание русским культурным кодом

Культурный код русского человека основывается на любви и сострадании, убежден председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

В беседе с журналистами в субботу после своего мастер-класса на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ) Михалков напомнил, что основная тема форума этого года — "Культурные коды в условиях глобализации".

"Сострадание и любовь — в русской культуре это и есть культурный код", — приводит слова режиссера ТАСС.

Глобализацию Михалков назвал "страшной вещью". "Когда мир хотят превратить в "Макдональдс", это ужасно. Питаться дешево, но вредно неправильно: вы будете сыты, но больны", — отметил он.

В этой связи Михалков призвал всех людей творческих профессий стараться сохранить свою уникальность, не пытаться догнать американцев, не терять собственную философию. Он также предостерег от попыток быть понятными всем. "Я не хочу быть понятным, я хочу быть понятым, это однокоренные слова, но у них разный смысл", — пояснил режиссер.

Кроме того, Михалков дал высокую оценку новому фильму Андрея Кончаловского "Грех", а также отметил картины Досталя "Монах и бес" и "Текст" Клима Шипенко, пишет РИА Новости.

Ранее на форуме выступил министр культуры РФ Владимир Мединский, который заявил, что Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры пока не справляются с задачей эффективного продвижения российского кино как в малых городах страны, так и за рубежом.