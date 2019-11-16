Участники "Голубого флага" тренировались уходить от С-400 на "Патриоте"

На учениях "Голубой флаг" на аэродроме Увда в израильской пустыне Негев ВВС Израиля вместе с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф".

В учениях участвовали десятки израильских самолетов от старых F-15 до новых F-35 и по меньшей мере 34 иностранных истребителя, сообщает портал Breaking Defense. Это дюжина американских и четыре греческих истребителя F-16, по шесть истребителей Eurofighter из Германии и Италии, а также шесть итальянских F-35.

В учениях также были задействованы израильские противоракетные комплексы Patriot, модифицированные для имитации российских С-400, экспортируемых сейчас Россией в Турцию и предлагаемых и другим странам Ближнего Востока. Учения "Голубой флаг" проходили всего в 10 минутах лета от зоны реальных боевых действий в районе сектора Газа.