Профессиональные скейтбордисты со всего мира провели соревнования в Москве

В российскую столицу съехались профессиональные скейтбордисты из родных для этого вида спорта США, а еще из Франции и даже Бразилии, и других стран. Уже в следующем году райдеры со всего мира впервые выступят на Олимпиаде, а пока у них международный турнир в Москве. И серьезную конкуренцию составляют российские скейтеры. Мало кто знает, но ведь такая субкультура, как движение скейтбордистов, была еще и в Советском Союзе.

Американец Уолкер обкатывает площадку — флипы, олли и мэньюал. Он специально приехал за двое суток до турнира. Бегло осмотрел российскую столицу — и вновь на площадку. Сегодня — финал. Сражаются звезды мирового скейтбординга. У каждого есть три попытки и ровно 60 секунд.

Набрав скорость, бразилец Роджер Силва сразу на подъеме делает разворот на 360, французы Гарсиа и Булард видят это и тоже добавляют в свою произвольную программу. Конкуренцию им составляют россияне. Самая многочисленная делегация с самым юным участником. Паше Черткову — всего 6 лет.

"Российские скейтбордисты сильные. И рад, что нахожусь среди них на этом соревновании", — признался Сабо Уолкер.

Кутузов , Третьяков, Кельдиков — главные претенденты на пьедестал. Конышев — еще один фаворит. Он хорошо известен в мировом сообществе скейтбордистов. Прославился кадрами, где, рассекая снег, исполнил сложнейшие элементы. Для устрашения иностранцев он так и назвал свою партию – "Зима".

Тренироваться под снегом и дождем их научила советская школа. В 80-е, когда скейтбординг появился в СССР, не было ни специализированных площадок, ни досок. Осваивать новый вид спорта приходилась по журналам. Вот, к примеру, "Юный техник" с подробной инструкцией по сборке скейтборда. Здесь его даже называют иначе – "самокат" или вовсе "оригинальный спортивный снаряд".

Эстонская Rula — первая советская доска. Это уже потом на переоборудованных заводах в Пензе и Рыбинске запустят массовое производство. А Саратов объявят столицей скейтбординга за лучшие рампы в стране. Сегодня крупнейшие центры созданы в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Петербурге и в Москве, где специально к турниру перестроили арену "Лужников".

Здесь удалось разместить сразу 13 спотов — рэйлы для скольжения, фанбокс для пролета и гордость организаторов — пирамида, центральная фигура международного турнира. По этой фигуре судьи выставляют наивысшей бал. Суммируется все: и техника, и скорость, продолжительность скольжение тоже имеет значение.

Минуты на подсчеты. И вот — объявление результатов. Теперь у них небольшой перерыв, а после — усиленная подготовка к Играм в Токио. Скейтбординг впервые в истории включен в олимпийскую программу.