Следственный суд номер 21 в испанской Барселоне закрыл дело против 17 человек, которых подозревали в связях организованной преступной группировкой Семена Могилевича и отмывании денег. В число подозреваемых входил и украинский олигарх Дмитрий Фирташ, выдачи которого Испания безуспешно добивалась от Австрии.

Как пояснил судья Игнасио Санчес, имеющиеся в распоряжении суда материалы следствия основываются исключительно на подозрениях и не содержат весомых доказательств преступной деятельности кого-либо из обвиняемых.

Таким образом, дело против Фирташа закрыто. Вместе с тем в пресс-службе Высшего суда Каталонии эту информацию пока не подтвердили, пишет РИА Новости.

Дмитрий Фирташ был арестован в Вене по запросу США в марте 2014 года и впоследствии освобожден под залог в 125 миллионов евро. США обвинили украинского олигарха и еще пятерых бизнесменов в даче взятки в 18,5 миллиона долларов индийским политикам в обмен на лицензии на разработку месторождений в Индии.

Испанский суд выдал европейских ордер на арест Фирташа в 2016 году. Его подозревали в связях с ОПГ и отмывании денег. Испания добивалась экстрадиции украинского олигарха, однако в 2017 году австрийский суд в выдаче отказал.

С ходатайством о закрытии дела против Фирташа его защита обратилась в суд Барселоны в феврале нынешнего года. В июне этого года австрийский суд одобрил его экстрадицию в США.