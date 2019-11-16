Чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

Одна из самых перспективных спортсменок украинского бокса, 18-летняя Амина Булах трагически погибла на одном из железнодорожных переездов. Она попала под колеса поезда, когда возвращалась домой из аптеки. Девушка была в наушниках и не услышала звука состава.

Несчастный случай произошел в минувший четверг, 14 ноября, как Булах оказалась рядом с железнодорожными путями, правоохранители не сообщили. Девушка давно занималась боксом и, как сообщает национальная федерация, к своим 18 годам добилась больших успехов, став чемпионкой Украины и бронзовым призером молодежного первенства Европы нынешнего года.