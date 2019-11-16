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16 ноября 201921:40

В Ставрополе водитель убил на месте виновника ДТП

Сергей Мальгавко/ТАСС

В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту убийства одного водителя другим после ДТП. Тело 45-летнего мужчины обнаружили на проезжей части проспекта Кулакова в Ставрополе 14 ноября.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Преступление раскрыто в кратчайшие сроки, установлен и задержан причастный к его совершению 49-летний житель города Михайловска, ранее судимый за грабеж.

По данным следствия, вечером 14 ноября подозреваемый, двигаясь на автомобиле "ВАЗ 2110" по проспекту Кулакова, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2114", а затем пытался скрыться с места ДТП. Мужчина из второго автомобиля пытался задержать виновника аварии, в результате чего возник конфликт.

По сообщению регионального следственного управления СКР, подозреваемый как минимум один раз ударил потерпевшего ножом в грудь. Последний в результате скончался на месте.

Подозреваемый задержан, ведутся следственные и иные процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и получения необходимых доказательств.

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