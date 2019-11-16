Формула-1. Хэмилтон выиграл третью практику, Квят – седьмой

В бразильском Сан-Пауло на автодроме имени Жозе Карлуса Пасе продолжается очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Третью серию свободных заездов выиграл чемпион мира Льюис Хэмилтон, россиянин Даниил Квят занял седьмое место.

Лидер команды Mercedes Хэмилтон показал в преддверии субботней квалификации лучшее время – 1 мин. 8,320 сек. В шестерке лучших оказались представители только трех "конюшен": Макс Ферстаппен (Red Bull) – второй, Шарль Леклер (Ferrari) – третий, Себастьян Феттель (Ferrari) – четвертый, Алекс Албон (Red Bull) – пятый, Валттери Боттас (Mercedes) – шестой.

Наш Даниил Квят из команды Toro Rosso, который днем ранее во второй практике попал в небольшую аварию, сумел на сей раз занять место сразу за большой шестеркой. Его напарник по "конюшне" Пьер Гасли показал только 12-е время.