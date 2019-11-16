В Бельгии мигрант напал на прохожих с палкой

В центре бельгийского города Кортрейк мигрант с палкой напал на случайных прохожих. Пострадали трое иностранных граждан. Двое пострадавших получили серьезные ранения.

Нападавшего задержали полицейские. По информации прокуратуры провинции Западная Фландрия, им оказался выходец из Ганы, в Бельгии он проживал на законных основаниях. По некоторым данным, мигрант страдает психическим расстройством.

Мотивы нападения устанавливаются, пишет РИА Новости.