Братья Азары и Лукаку принесли сборной Бельгии победу в Санкт-Петербурге

В северной столице России завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии. Игра прошла под диктовку гостей и принесла "красным дьяволам" победу со счетом 4:1.

Соперники провели матч в следующих составах: сборная России — Гильерме, Джикия, Семенов, Петров, Фернандес, Оздоев, Зобнин (Кузяев 62), Жирков (Бакаев 50), Ионов, Ал. Миранчук, Дзюба (Комличенко 81); сборная Бельгии – Куртуа, Алдервейрелд, Вермален (Денайер 67), Боята, Витсель, де Брюйне, Лукаку (Батшуайи 77), Эд. Азар, Мертенс (Тилеманс 52), Тор. Азар, Кастанье.

Хозяева начали встречу с главными конкурентами по группе очень неплохо и в первые 15 минут активно искали пути к воротам соперника. Увы, но эта активность не была подкреплена по-настоящему голевыми моментами, а с остальным бельгийская оборона справилась без труда.

В дальнейшем гости потихоньку выровняли игру и в середине первого тайма создали два момента. Но если Лукаку не удалось забить, то комбинация братьев Азаров на 19-й минуте закончилась голом: более именитый Эден ассистировал Торгану.

После этого гости старательно отводили опасности от своих ворота, играя строго "по счету" и проводя кинжальные контратаки, с которыми наша оборона и, особенно, ее правый фланг не справлялись.

При этом россияне, похоже, были несколько ошеломлены первым пропущенным мячом, и вскоре фамилия "Азар" снова загорелась на информационном табло. Второй гол забил Эден, который через несколько минут довел счет до разгромного и, практически, похоронил надежды нашей команды и ее болельщиков на домашнюю победу.

Второй тайм прошел спокойнее. Всем на поле и на стадионе было понятно, что совершить подвиг и отыграть три мяча нашей команде, в которой не было по крайней мере двух ведущих игроков – Черышева и Головина, — не под силу.

Более спокойный темп был на руку бельгийцам, которые, казалось, почти не стремились забить еще. В стане российской сборной Станислав Черчесов произвел пару замен, которые, впрочем, россиянам не сильно помогли, лишь добавив немного движения в центре поля.

Но на 72-й минуте убаюканные спокойным темпом россияне пропустили очередной удар футбольной Фортуны: Лукаку подкрался к штрафной хозяев и, не встретив сопротивления, пробил и на силу, и на точность. Так счет стал 4:0 в пользу Бельгии. За 10 минут до конца встречи Джикия "размочил" разгромный счет, не дав нашей команде проиграть "всухую".

В этой же группе "I" состоялись еще два матча: Кипр – Шотландия – 1:2, Сан-Марино – Казахстан – 1:3. Положение в таблице перед заключительным туром следующее: Бельгия – 27 очков, Россия – 21, Шотландия – 12, Казахстан – 10, Кипр – 10, Сан-Марино – 0.