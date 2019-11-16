Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при в Москве

Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стала первой на московском этапе коммерческой серии Гран-при по фигурному катанию. Еще один дуэт из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли на Rostelecom Cup второе место.

Бойкова и Козловский уверенно выиграли произвольную программу, опередив ближайших соперников на 10 баллов. Это дало нашей паре лучшую сумму по итогам двух дней соревнований – 229,48 балла. Тарасова и Морозов – вторые, немцы Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зеегерт – третьи.

Еще один российский дуэт Ксения Столбова и Андрей Новоселов заняли только 5-е место в произвольном катании и замкнули Топ-5 в общем зачете, пропустив впереди себя представителей Австрии Мириам Циглер и Северина Кифера.