В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.

Конфликт между водителем и пешеходом возник днем 16 ноября, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Завязалась потасовка, в ходе которой водитель ударил своего оппонента ножом в шею. От полученных травм тот скончался. Водитель задержан.

Как рассказала представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий, подозреваемый в убийстве пешехода — 68-летний местный предприниматель. Сейчас его допрашивает следователь.

По сообщению пресс-службы главка МВД России по Московской области, конфликт между двумя мужчинами, один из которых в результате скончался, произошел на улице Коминтерна. По подозрению в совершении убийства задержан местный житель 1951 года рождения. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

Ранее, 14 ноября, после ДТП на проспекте Кулакова в Ставрополе один водитель убил другого ударом ножа в грудь. Виновник аварии пытался скрыться с места, в результате чего и возник конфликт.