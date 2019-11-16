Формула-1. Ферстаппен принес команде Red Bull поул в Сан-Пауло

На автодроме имени Жозе Карлуса Пасе завершился второй соревновательный день бразильского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". В квалификации лучшим был голландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull, который в гонке будет стартовать первым.

Вновь, как и субботней свободной практике, первые шесть мест оказались за гонщиками из большой тройки команд – Red Bull, Ferrari и Mercedes. Лучшее время на автодроме в пригороде Сан-Пауло – у Ферстаппена – 1 мин. 7,508 сек.

Далее на стартовой решетке встанут Себастьян Феттель (Ferrari), Льюис Хэмилтон (Mercedes), Шарль Леклер (Ferrari), Валттери Боттас (Mercedes) и Алекс Албон (Red Bull). Но при этом Леклер потеряет 10 позиций на старте гонки из-за замены двигателя на своей машине.

К сожалению, провалил квалификацию россиянин Даниил Квят из команды Toro Rosso. Его седьмое место в свободных заездах вселяло оптимизм, но наш пилот не сумел в квалификации войти даже в Топ-15, заняв 16-е место. Его напарник по "конюшне" Пьер Гасли занял 7-ю строчку протокола и из-за дисквалификации Леклера будет стартовать с третьей линии.